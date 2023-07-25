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Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"

Алена МазуренкоВторник, 25 июля 2023, 14:11
Навальный назвал террориста Стрелкова политическим заключенным

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого власти РФ упекли в тюрьму, заявил, что арест бывшего офицера ФСБ лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркин) незаконен, и Стрелков - политический заключенный.

Источник: Навальный в Telegram

Прямая речь: "Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому бессмысленному и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным.

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Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров "Боинга" должен быть расследован Россией, а все виновные - понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда.

Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина".

Детали: Навальный заявил, что "Стрелков стал жертвой своей собственной власти" и не стоит над этим злорадствовать, потому что это "означает публично поддерживать беззаконие".

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Что предшествовало: 21 июля российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

Стрелков (Гиркин) по состоянию на 23 июля находился в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве. У него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

Предыстория: 

  • Навальный находится в исправительной колонии № 6 во Владимирской области России. В марте прошлого года его приговорили к 9 годам колонии по делу о мошенничестве и неуважении к суду.
  • Дело по обвинению в организации и финансировании экстремистской организации возбудили в октябре 2022 года. Навальнго обвинили в пропаганде терроризма и в призывах к нему.
  • 26 апреля суд Москвы начал заседание об ограничении времени, выделенного политику на ознакомление со 196 томами уголовного дела об экстремизме против него. Судья закрыла процесс. Как сообщали СМИ, соратники оппозиционера говорили, что Навальному дали на ознакомление с 700 листами материалов один день.
  • В апреле 2023 года Навальный заявил, что в отношении него из дела об экстремизме выделено новое дело по статье о терроризме. По его словам, ему может грозить пожизненное заключение.

Темы: НавальныйСтрелковРосcиявойна
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