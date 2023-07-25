Навальный назвал террориста Стрелкова "политическим заключенным"

Российский оппозиционер Алексей Навальный, которого власти РФ упекли в тюрьму, заявил, что арест бывшего офицера ФСБ лидера террористов "ДНР" Игоря Стрелкова (Гиркин) незаконен, и Стрелков - политический заключенный.

Источник: Навальный в Telegram

Прямая речь: "Игорь Стрелков задержан незаконно. До тех пор, пока он остается под стражей по этому бессмысленному и очевидно политически мотивированному обвинению, он является политическим заключенным.

Ранее Стрелков был осужден судом Нидерландов в процессе, который, с моей точки зрения, соответствует принципу независимости суда. В любом случае факт убийства 298 пассажиров "Боинга" должен быть расследован Россией, а все виновные - понести справедливое наказание. Сам Стрелков не отрицает своего участия в боевых действиях в Украине в неопределенном статусе. Все это тоже должно быть расследовано и получить справедливую оценку суда.

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Но сейчас Стрелков арестован не по обвинению в совершении настоящего преступления, а по фиктивному и сфабрикованному делу об экстремизме. Говоря просто - за критику власти. А конкретно Шойгу и Путина".

Детали: Навальный заявил, что "Стрелков стал жертвой своей собственной власти" и не стоит над этим злорадствовать, потому что это "означает публично поддерживать беззаконие".

Что предшествовало: 21 июля российский Мещанский суд арестовал до 18 сентября террориста и критика властей РФ Игоря Стрелкова (настоящая фамилия Гиркин) по обвинению в "призывах к экстремизму".

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Стрелков (Гиркин) по состоянию на 23 июля находился в двухместной камере СИЗО "Лефортово" в Москве. У него есть телевизор и холодильник, он уже воспользовался библиотекой.

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