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Нардеп-"слуга" Арістов, якого помітили на Мальдівах, складає мандат

Євген КізіловВівторок, 25 липня 2023, 15:14
Нардеп-слуга Арістов, якого помітили на Мальдівах, складає мандат
Юрій Арістов, фото: Facebook

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов, якого журналісти помітили на Мальдівських островах, подав заяву про складання депутатських повноважень.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: За словами спікера, відповідна заява від Арістова надійшла до парламенту.

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Стефанчук і Палійчук повідомили, що заява депутата буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

Що передувало:

ВІДЕО ДНЯ
  • Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.
  • Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.

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Теми: Верховна РадавідставкаСлуга народу
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