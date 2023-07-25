Нардеп-"слуга" Арістов, якого помітили на Мальдівах, складає мандат

Народний депутат від "Слуги народу" Юрій Арістов, якого журналісти помітили на Мальдівських островах, подав заяву про складання депутатських повноважень.

Джерело: голова Верховної Ради Руслан Стефанчук у Facebook, речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук у Telegram

Деталі: За словами спікера, відповідна заява від Арістова надійшла до парламенту.

Стефанчук і Палійчук повідомили, що заява депутата буде розглянута на найближчому пленарному засіданні.

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Що передувало:

Заступника голови комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, нардепа партії "Слуга народу" 48-річного Юрія Арістова в середині липня помітили у 5-зірковому готелі Waldorf Astoria Maldives, що знаходиться на приватному острові Ітхаафуші, Мальдіви.

Керівник фракції СН Давид Арахамія заявив, що у "Слузі народу" вивчають інформацію про вояж Арістова на Мальдіви, й у разі підтвердження останньому загрожує втрата мандата.

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