Нардеп-"слуга" Аристов, которого заметили на Мальдивах, слагает мандат

Народный депутат от "Слуги народа" Юрий Аристов, которого журналисты заметили на Мальдивских островах, подал заявление о сложении депутатских полномочий.

Источник: председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук в Facebook, пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук в Telegram

Детали: По словам спикера, соответствующее заявление от Аристова поступило в парламент.

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Стефанчук и Палийчук сообщили, что заявление депутата будет рассмотрено на ближайшем пленарном заседании.

Что предшествовало:

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Заместителя главы комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, нардепа партии "Слуга народа" 48-летнего Юрия Аристова в середине июля заметили в 5-звездочном отеле Waldorf Astoria Maldives, что находится на частном острове Итхаафуши, Мальдивы.

Руководитель фракции СН Давид Арахамия заявил, что в "Слуге народа" изучают информацию о вояже Аристова на Мальдивы, и в случае подтверждения последнему грозит потеря мандата.

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