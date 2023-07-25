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Суд арештував підозрюваного в держзраді нардепа Пономарьова

Валентина РоманенкоВівторок, 25 липня 2023, 17:52
Суд арештував підозрюваного в держзраді нардепа Пономарьова
Пономарьов - другий справа. Фото: Любомира Ремажевська, Ґрати

Суд арештував підозрюваного в державній зраді народного депутата Олександра Пономарьова без права застави.

Джерело: пресслужба ДБР у коментарі УП

Деталі: Рішення ухвалив 25 липня Печерський районний суд Києва.

Пономарьова арештовано на 60 діб без альтернативи внесення застави.

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У суді захист нардепа оголосив відвід судді, але отримав відмову.

Передісторія: 

  • 24 липня за матеріалами СБУ та ДБР Пономарьов отримав підозру в державній зраді. 
  • Силовики встановили, що депутат кількох скликань від забороненої нині в Україні політичної партії "Опозиційна платформа – за життя" перейшов на бік ворога на початку війни. У перший же день повномасштабного вторгнення РФ він поїхав з Києва до окупованого Бердянська.
  • Задля збереження власних статків та підприємств, що розташовувались в окупованому місті, він почав співпрацювати із загарбниками. 
  • Через комерційні суперечки з окупантами, депутат вирішив повернутися до неокупованої частини України. Водночас за оперативними даними, афілійовані з ним підприємства досі надають у користування військовим РФ приміщення, забезпечують їх харчуванням та паливно-мастильними матеріалами.

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Теми: держзрадаОПЗЖ
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