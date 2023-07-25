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Суд арестовал подозреваемого в госизмене нардепа Пономарева

Валентина РоманенкоВторник, 25 июля 2023, 17:52
Суд арестовал подозреваемого в госизмене нардепа Пономарева
Пономарев - второй справа. Фото: Любомира Ремажевская, Ґрати

Суд арестовал подозреваемого в государственной измене народного депутата Александра Пономарева без права залога.

Источник: пресс-служба ГБР в комментарии УП

Детали: Решение принял 25 июля Печерский районный суд Киева.

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Пономарев арестован на 60 суток без альтернативы внесения залога.

В суде защита нардепа объявила отвод судьи, но получила отказ.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 24 июля по материалам СБУ и ГБР Пономарев получил подозрение в государственной измене.
  • Силовики установили, что депутат нескольких созывов от запрещенной ныне в Украине политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" перешел на сторону врага в начале войны. В первый же день полномасштабного вторжения РФ он уехал из Киева в оккупированный Бердянск.
  • Для сохранения собственного состояния и предприятий, которые располагались в оккупированном городе, он начал сотрудничать с захватчиками.
  • Из-за коммерческих споров с оккупантами, депутат решил вернуться в неоккупированную часть Украины. В то же время по оперативным данным, аффилированные с ним предприятия до сих пор предоставляют в пользование военным РФ помещения, обеспечивают их питанием и горюче-смазочными материалами.

Темы: госизменаОПЗЖ
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