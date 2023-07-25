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Зеленському представили перевірку військкомів: невтішні результати

Станіслав ПогоріловВівторок, 25 липня 2023, 23:38
Зеленському представили перевірку військкомів: невтішні результати
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський отримав попередні результати перевірки віськкомів, вони виявились невтішними.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні представили мені деякі попередні результати перевірки інших "воєнкомів", окрім колишнього одеського. І невтішні результати. Звичайно, правоохоронці реалізують їх у законний спосіб, і суспільство все побачить".

Деталі: При цьому підкреслив, що військкомам та чиновникам, які думають "нібито можна нахабнішати десь у тилу", не буде місця у мирному життя України після війни.

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"Ми виграємо цю війну, яку почала Росія. І ми виграємо для України таке державне життя, яке буде гідним наших героїчних захисників, кожного й кожної, хто зараз усі свої сили віддає захисту. Негідним у такому житті місця немає", - підкреслив Зеленський.

Що було раніше: 23 липня на Ставці головнокомандувача Зеленський дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Теми: Зеленськийкорупціявійна
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