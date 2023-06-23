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Зеленський доручив Залужному звільнити одеського воєнкома і перевірити всіх інших

Альона Мазуренко П'ятниця, 23 червня 2023, 18:33
Зеленський доручив Залужному звільнити одеського воєнкома і перевірити всіх інших

Президент Володимир Зеленський на засіданні Ставки доручив головнокомандувачу Валерію Залужному звільнити одеського воєнкома Євгена Борисова, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Провів засідання Ставки. Заслухав усіх командувачів. Генерали Залужний, Сирський, Тарнавський, Москальов...

Дав термінове доручення Головкому Залужному негайно звільнити з посади, так би мовити, одеського "воєнкома" – начальника місцевого центру комплектування, про якого говорить вся наша країна.

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Дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в усіх регіонах України, щоб вони не ганьбили нашу державу і пам’ять героїв, які гинуть на фронті".

Деталі: Також на засіданні ставки заслухали доповідь командувача Військово-Морських сил віце-адмірала Олексія Неїжпапи, доповідь глави Служби безпеки України генерала Василя Малюк, доповідь міністра закордонних справ України Дмитра Кулеби та міністра оборони України Олексія Резнікова, доповідь міністра стратегпрому Олександра Камишіна.

Крім того обговорили питання оборонно-наступальних операцій, постачання зброї, контрактів із партнерами, темпи зростання виробництва в українському ОПК.

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Відзначимо, що територіальні центри комплектування та соціальної підтримки АР Крим, областей, Києва та Севастополя підпорядковуються оперативному командуванню, в зоні відповідальності якого вони перебувають згідно з військово-адміністративним поділом території України.

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Теми: Зеленський
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