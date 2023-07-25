Зеленскому представили проверку военкомов: неутешительные результаты

Президент Владимир Зеленский получил предварительные результаты проверки военкомов, они оказались неутешительными.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня представили мне некоторые предварительные результаты проверки других "военкомов", кроме бывшего одесского. И неутешительные результаты. Конечно, правоохранители реализуют их законным способом, и общество все увидит".

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Детали: При этом подчеркнул, что военкомам и чиновникам, которые думают "якобы можно наглеть где-то в тылу", не будет места в мирной жизни Украины после войны.

"Мы выиграем эту войну, которую начала Россия. И мы выиграем для Украины такую государственную жизнь, которая будет достойной наших героических защитников, каждого и каждой, кто сейчас все свои силы отдает защите. Недостойным в такой жизни места нет", - подчеркнул Зеленский.

Что предшествовало: 23 июля на Ставке главнокомандующего Зеленский дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком и вместе с НАПК для проверки всех военкоматов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память героев, которые погибают на фронте".