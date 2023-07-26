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Рятувальники завершили демонтаж зруйнованих частин моста на Закарпатті

Ольга Глущенко Середа, 26 липня 2023, 02:46
Рятувальники завершили демонтаж зруйнованих частин моста на Закарпатті
скриншот

На Закарпатті надзвичайники завершили демонтаж зруйнованих частин моста та застряглої вантажівки.

Джерело: ДСНС у Telegram

Пряма мова: "Завершено демонтаж зруйнованих частин мосту та вантажівки, яка застрягла на тримальних конструкціях".

Деталі: У ДСНС зазначили, що весь день і вечір 25 липня рятувальники і служби цивільного захисту працювали над відновленням сполучення між населеними пунктами Тересва та Бедевля Тячівського району Закарпатської області.

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Фахівці ДСНС встановлюють третю секцію важкого механізованого моста ТММ-3М1, роботи тривають.

Передісторія:

  • 24 липня у Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено.
  • Станом на ранок 25 липня було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.

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Теми: ЗакарпаттяДСНС
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