Рятувальники завершили демонтаж зруйнованих частин моста на Закарпатті
Середа, 26 липня 2023, 02:46
На Закарпатті надзвичайники завершили демонтаж зруйнованих частин моста та застряглої вантажівки.
Джерело: ДСНС у Telegram
Пряма мова: "Завершено демонтаж зруйнованих частин мосту та вантажівки, яка застрягла на тримальних конструкціях".
Деталі: У ДСНС зазначили, що весь день і вечір 25 липня рятувальники і служби цивільного захисту працювали над відновленням сполучення між населеними пунктами Тересва та Бедевля Тячівського району Закарпатської області.
Фахівці ДСНС встановлюють третю секцію важкого механізованого моста ТММ-3М1, роботи тривають.
Передісторія:
- 24 липня у Тячівському районі Закарпатської області обвалився міст. Сполучення автомобільною дорогою національного значення Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львів" зупинено.
- Станом на ранок 25 липня було відомо про 5 постраждалих унаслідок обвалення мосту, серед них двоє дітей.