Рятувальники завершили демонтаж зруйнованих частин моста на Закарпатті

На Закарпатті надзвичайники завершили демонтаж зруйнованих частин моста та застряглої вантажівки.

Джерело: ДСНС у Telegram

Пряма мова: "Завершено демонтаж зруйнованих частин мосту та вантажівки, яка застрягла на тримальних конструкціях".

Деталі: У ДСНС зазначили, що весь день і вечір 25 липня рятувальники і служби цивільного захисту працювали над відновленням сполучення між населеними пунктами Тересва та Бедевля Тячівського району Закарпатської області.

Фахівці ДСНС встановлюють третю секцію важкого механізованого моста ТММ-3М1, роботи тривають.

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