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Спасатели завершили демонтаж разрушенных частей моста на Закарпатье

Ольга ГлущенкоСреда, 26 июля 2023, 02:46
Спасатели завершили демонтаж разрушенных частей моста на Закарпатье
скриншот

На Закарпатье чрезвычайники завершили демонтаж разрушенных частей моста и застрявшего грузовика.

Источник: ГСЧС в Telegram

Прямая речь: "Завершен демонтаж разрушенных частей моста и грузовика, который застрял на несущих конструкциях".

Детали: В ГСЧС отметили, что весь день и вечер 25 июля спасатели и службы гражданской защиты работали над восстановлением сообщения между населенными пунктами Тересва и Бедевля Тячевского района Закарпатской области.

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Специалисты ГСЧС устанавливают третью секцию тяжелого механизированного моста ТММ-3М1, работы продолжаются.

Предыстория:

  • 24 июля в Тячевском районе Закарпатской области обвалился мост. Сообщение автомобильной дорогой национального значения Н-09 "Мукачево-Рогатин-Львов" остановлено.
  • По состоянию на утро 25 июля было известно о 5 пострадавших в результате обрушения моста, среди них двое детей.

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Темы: ЗакарпатьеГСЧС
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