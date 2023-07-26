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F-16 для Украины: Запад пытается согласовать детали подготовки украинских пилотов – СМИ

Ольга ГлущенкоСреда, 26 июля 2023, 07:48
F-16 для Украины: Запад пытается согласовать детали подготовки украинских пилотов – СМИ
САМОЛЕТ F-16. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО ИЗ ВИКИПЕДИИ

Западные партнеры обсуждают, но пока не согласовали план передачи Украине F-16 и подготовки украинских пилотов для полетов на истребителях.

Источник: Politico со ссылкой на источники

Детали: Издание отмечает, что западные партнеры даже не согласовали план подготовки украинских пилотов для полетов на обещанных истребителях, по словам трех американских чиновников, знакомых с ходом переговоров.

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Дания и Нидерланды возглавляют коалицию из 11 стран в поддержку обучения, но пока что ни одна страна публично не выделила самолеты для этой программы.

Западная дискуссия происходит в то время, когда Украина требует дополнительных военных сил и средств, чтобы прорвать российскую оборону на поле боя.

И Украина усиливает давление на союзников, чтобы они предоставили F-16, поскольку Россия вышла из "зерновой сделки".

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Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что эти самолеты могут помочь защитить коридор, который является жизненно важным для глобальной продовольственной безопасности.

Одно из предложений по обучению, которое обсуждалось, предусматривает отправку украинских пилотов в Соединенные Штаты для прохождения инструктажа в 162-м авиакрыле, подразделении Национальной гвардии, базирующемся в Тусоне, штат Аризона, и уже обучает иностранных партнеров на самолетах F-16.

Но эта идея не получила достаточной поддержки, по словам двух американских чиновников и одного европейского чиновника.

Другой план предусматривает отправку американских военных пилотов в Европу, чтобы они тренировали украинцев за пределами США.

По словам двух американских чиновников, ничего не снято с повестки дня, и никаких окончательных решений еще не принято.

"Сотрудничество продолжается, - сказал один из чиновников, - Мы работаем с нашими партнерами и союзниками, чтобы определить наиболее практичный способ реализации этого плана".

Коалиция предприняла определенные шаги для начала учений. Аэрокосмический подрядчик Draken International начал набор отставных военных пилотов для обучения украинцев, по словам одного из американских чиновников. Обучение будет проходить на объекте, который строится в Румынии и должен стать региональным тренировочным центром F-16.

По словам европейских чиновников, еще один учебный центр будет создан в Дании.

Европейские партнеры надеются, что учения могут начаться уже этим летом, скорее всего, на одном из европейских полигонов, заявила во вторник пресс-секретарь Пентагона Сабрина Сингх. Тем временем Великобритания планирует начать базовую летную и языковую подготовку украинских пилотов в течение нескольких недель, сказала она.

"С точки зрения каких-либо поставок самолетов или каких-либо дополнительных сроков, у меня просто нет ничего для вас сегодня", – добавила Сингх.

Несмотря на заявления, учения на F-16 не могут начаться до тех пор, пока Государственный департамент США официально не одобрит передачу сопутствующих учебных материалов, таких как инструкции и авиационные симуляторы. Такого одобрения, которое требуется согласно экспортным ограничениям, до сих пор не произошло.

Реалистично, по словам американских чиновников, самолеты прибудут не раньше весны.

"Мы, вероятно, получим несколько пилотов, которые будут летать, тренироваться до конца года, но настоящий F-16 с украинскими цветами" вряд ли появится раньше весны, – сказал четвертый американский чиновник.

Что предшествовало:

  • Перед этим три десятка депутатов Европейского парламента присоединились к призыву как можно быстрее передать Украине истребители четвертого поколения F-16, обучение на которых украинские летчики начнут в августе.
  • На саммите НАТО в Литве министр обороны Украины Алексей Резников подписал меморандум с 11 странами-членами коалиции, который определяет условия обучения украинских пилотов на истребителях F-16.
  • В Белом доме считают, что Украина, вероятно, получит истребители F-16 до конца этого года.

Темы: авиапомощь Украиневойна
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