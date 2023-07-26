Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи: хочет укрепить сотрудничество

Министр обороны России Сергей Шойгу, проведя в Пхеньяне переговоры с главой военного ведомства Северной Кореи Кан Сун Намом, заявил о планах развивать военное сотрудничество между странами.

Источник: российский Интерфакс

Детали: Шойгу заявил, что "с благодарностью воспользовался приглашением посетить столицу дружественного России государства".

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Он выразил убеждение, что переговоры будут способствовать "укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств" государств.

Предыстория:

Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25-27 июля поедет в КНДР на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны.

Справочно: Корейская война - вооруженный конфликт 1950-1953 годов между КНДР и Южной Кореей. Поводом для войны стало желание Ким Ир Сена захватить всю Корею под свою власть. Перед нападением он заручился поддержкой СССР и Китая.