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Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи: хочет укрепить сотрудничество

Татьяна ЛозовенкоСреда, 26 июля 2023, 12:21
Шойгу встретился с министром обороны Северной Кореи: хочет укрепить сотрудничество
Скрин из видео переговоров, опубликованного ТАСС

Министр обороны России Сергей Шойгу, проведя в Пхеньяне переговоры с главой военного ведомства Северной Кореи Кан Сун Намом, заявил о планах развивать военное сотрудничество между странами.

Источник: российский Интерфакс 

Детали: Шойгу заявил, что "с благодарностью воспользовался приглашением посетить столицу дружественного России государства". 

Он выразил убеждение, что переговоры будут способствовать "укреплению взаимодействия по линии оборонных ведомств" государств.

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Предыстория:

  • Ранее сообщалось, что российская делегация во главе с министром обороны Сергеем Шойгу 25-27 июля поедет в КНДР на "празднование" 70-летия окончания Корейской войны.

Справочно: Корейская война - вооруженный конфликт 1950-1953 годов между КНДР и Южной Кореей. Поводом для войны стало желание Ким Ир Сена захватить всю Корею под свою власть. Перед нападением он заручился поддержкой СССР и Китая.

Темы: РосcияСеверная КореяМинобороныдипломатические отношения
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