Нардепці Марченко не обирають запобіжний захід, бо вона, вагітна, у лікарні – джерело

Запобіжний захід стосовно підозрюваної в отрманні хабара народної депутатки від "Слуги народу" Людмили Марченко не обирався, вона перебуває у медзакладі.

Джерело: співрозмовник "Української правди", наближений до слідства

Деталі: За словами джерела УП, слідство має документи, що Марченко перебуває на стаціонарному лікуванні.

Раніше речниця фракції "Слуга народу" Юлія Палійчук зазначала, що Марченко перебуває на восьмому місяці вагітності і готується до народження дитини.

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За даними "Української правди", підозра Марченко також вручалась вже у лікарні.

Стосовно іншої фігурантки справи – помічниці нардепки Анастасії Колесник – раніше Вищий антикорупційний суд визначив запобіжний захід у вигляді застави в 53 680 гривень. За даними УП, цю заставу було внесено.

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