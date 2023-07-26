Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Нардепу Марченко не избирают меру пресечения, потому что она, беременная, в больнице – источник

"Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 13:23
Нардепу Марченко не избирают меру пресечения, потому что она, беременная, в больнице – источник
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Мера пресечения в отношении подозреваемой в отторжении взятки народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко не избиралась, она находится в медучреждении.

Источник: собеседник "Украинской правды", приближенный к следствию

Детали: По словам источника УП, у следствия есть документы, что Марченко находится на стационарном лечении.

Реклама:

Ранее пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук отмечала, что Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка.

По данным "Украинской правды", подозрение Марченко также вручалось уже в больнице.

В отношении другой фигурантки дела – помощницы нардепа Анастасии Колесник – ранее Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога в 53 680 гривен. По данным УП, этот залог был внесен.

ВИДЕО ДНЯ

Предыстория:

  • 11 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
  • НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.
  • Марченко исключили из партии "Слуга народа". Руководитель фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановлено. По его словам, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

Темы: взяткаСлуга народа
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
взятка
В Киеве разоблачена работница ВВК, которая получила от призывника 2 000 долларов
Отключили воду и требовали взятку: в Киеве разоблачили служащего "Киевводоканала"
Правоохранитель из Хмельницкой области за $2500 обещал "порешать" с мобилизацией
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: