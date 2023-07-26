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Нардепу Марченко не избирают меру пресечения, потому что она, беременная, в больнице – источник

"Украинская правда"Среда, 26 июля 2023, 13:23
Нардепу Марченко не избирают меру пресечения, потому что она, беременная, в больнице – источник
ЛЮДМИЛА МАРЧЕНКО. ФОТО ИЗ FACEBOOK

Мера пресечения в отношении подозреваемой в отторжении взятки народного депутата от "Слуги народа" Людмилы Марченко не избиралась, она находится в медучреждении.

Источник: собеседник "Украинской правды", приближенный к следствию

Детали: По словам источника УП, у следствия есть документы, что Марченко находится на стационарном лечении.

Ранее пресс-секретарь фракции "Слуга народа" Юлия Палийчук отмечала, что Марченко находится на восьмом месяце беременности и готовится к рождению ребенка.

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По данным "Украинской правды", подозрение Марченко также вручалось уже в больнице.

В отношении другой фигурантки дела – помощницы нардепа Анастасии Колесник – ранее Высший антикоррупционный суд определил меру пресечения в виде залога в 53 680 гривен. По данным УП, этот залог был внесен.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 11 июля Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура сообщили о подозрении депутату Верховной Рады из фракции "Слуга народа" Людмиле Марченко и ее помощнице. Женщин обвиняют в том, что за взятку 2800 долларов они помогали мужчине незаконно выехать за границу.
  • НАБУ обнародовало часть доказательств, в частности разговоры фигурантов, где обсуждаются детали махинации. На видео зафиксирован также момент передачи денег помощницей нардепу и как Марченко пыталась избавиться от вещественных доказательств, выбросив доллары за забор своего двора.
  • Марченко исключили из партии "Слуга народа". Руководитель фракции СН Давид Арахамия в своем Telegram-канале сообщил, что членство Марченко во фракции "Слуга народа" приостановлено. По его словам, решение о ее исключении будет принято на ближайшем заседании фракции.

Темы: взяткаСлуга народа
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