Угроза стратегической авиации: в России взлетели 12 бомбардировщиков
Среда, 26 июля 2023, 13:48
Воздушные силы сообщают об угрозе ракетного удара России вечером среды из-за взлета 12 стратегических бомбардировщиков.
Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram
Дословно: "Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ.
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Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.
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