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Угроза стратегической авиации: в России взлетели 12 бомбардировщиков

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 13:48
Угроза стратегической авиации: в России взлетели 12 бомбардировщиков
Ту-95мс. иллюстративное фото из Википедии

Воздушные силы сообщают об угрозе ракетного удара России вечером среды из-за взлета 12 стратегических бомбардировщиков.

Источник: пресс-служба командования Воздушных сил в Telegram

Дословно: "Группа вражеских Ту-95мс (12 самолетов) вылетела с аэродрома "Оленья", Мурманской области РФ.

Ориентировочное время выхода на пусковые рубежи – 17:00.

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Темы: война
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