Українська ППО знищила два "Калібри" вдень 26 липня
Середа, 26 липня 2023, 17:10
Вдень 26 липня українська ППО знищила 2 крилаті ракети "Калібр", запущені росіянами з акваторії Чорного моря.
Джерело: пресслужба Повітряних сил у Telegram
Деталі: Повідомляється, що близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.
Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.
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В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.
Обидві ракети збито на Вінниччині.
Що передувало: У низці регіонів України, включно зі столицею, оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.
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