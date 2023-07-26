Українська ППО знищила два "Калібри" вдень 26 липня

Вдень 26 липня українська ППО знищила 2 крилаті ракети "Калібр", запущені росіянами з акваторії Чорного моря.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

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Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

Обидві ракети збито на Вінниччині.

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Що передувало: У низці регіонів України, включно зі столицею, оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.