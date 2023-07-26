Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Українська ППО знищила два "Калібри" вдень 26 липня

Валентина РоманенкоСереда, 26 липня 2023, 17:10
Українська ППО знищила два Калібри вдень 26 липня
ілюстрація Повітряних сил

Вдень 26 липня українська ППО знищила 2 крилаті ракети "Калібр", запущені росіянами з акваторії Чорного моря.

Джерело: пресслужба Повітряних сил у Telegram

Деталі: Повідомляється, що близько 13 години 26 липня противник завдав удару крилатими ракетами "Калібр" з акваторії Чорного моря.

Імовірно пуски ракет здійснювались з російського підводного човна.

Реклама:

В повітряний простір ракети увійшли з південно-східного напрямку, змінюючи курс по маршруту слідування.

Обидві ракети збито на Вінниччині.

Що передувало: У низці регіонів України, включно зі столицею, оголошували повітряну тривогу через ракетну небезпеку.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ракетний ударППОПовітряні сили ЗСУ
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
ракетний удар
Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників
ЮНЕСКО направить місію до Одеси: Руйнування культурних об'єктів – воєнний злочин
Від удару по Одесі постраждала будівля консульства Греції й до 50 будинків – Зеленський
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: