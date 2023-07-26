Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Украинская ПВО уничтожила два "Калибра" днём 26 июля

Валентина РоманенкоСреда, 26 июля 2023, 17:10
Украинская ПВО уничтожила два Калибра днём 26 июля
иллюстрация Воздушных сил

Днем 26 июля украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты "Калибр", запущенные россиянами из акватории Черного моря.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что около 13 часов 26 июля противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки.

Реклама:

В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Обе ракеты сбиты в Винницкой области.

Что предшествовало: В ряде регионов Украины, включая столицу, объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: ракетный ударПВОВоздушные силы ВСУ
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
ракетный удар
Зафиксированы пуски крылатых ракет из 12 российских бомбардировщиков
ЮНЕСКО направит миссию в Одессу: Разрушение культурных объектов – военное преступление
От удара по Одессе пострадало здание консульства Греции и до 50 домов – Зеленский
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: