Украинская ПВО уничтожила два "Калибра" днём 26 июля
Среда, 26 июля 2023, 17:10
Днем 26 июля украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты "Калибр", запущенные россиянами из акватории Черного моря.
Источник: пресс-служба Воздушных сил в Telegram
Детали: Сообщается, что около 13 часов 26 июля противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.
Предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки.
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В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.
Обе ракеты сбиты в Винницкой области.
Что предшествовало: В ряде регионов Украины, включая столицу, объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.
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