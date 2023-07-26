Украинская ПВО уничтожила два "Калибра" днём 26 июля

Днем 26 июля украинская ПВО уничтожила 2 крылатые ракеты "Калибр", запущенные россиянами из акватории Черного моря.

Источник: пресс-служба Воздушных сил в Telegram

Детали: Сообщается, что около 13 часов 26 июля противник нанес удар крылатыми ракетами "Калибр" из акватории Черного моря.

Предположительно пуски ракет осуществлялись с российской подводной лодки.

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В воздушное пространство ракеты вошли с юго-восточного направления, меняя курс по маршруту следования.

Обе ракеты сбиты в Винницкой области.

Что предшествовало: В ряде регионов Украины, включая столицу, объявляли воздушную тревогу из-за ракетной опасности.