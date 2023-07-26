По всій Україні 2 години тривала друга за день повітряна тривога
Середа, 26 липня 2023, 20:45
У Києві та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала понад 2 години.
Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили України
Дослівно: "Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій".
Деталі: Повітряні сили повідомили, що це швидкісні ракети з півночі. Згодом вони уточнили, що можливий напрямок - Кременчук, Кропивницький.
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Це вже друга масштабна повітряна тривога за 26 липня.
Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".
Оновлено: О 20.20 повітряну тривогу по всій Україні було скасовано.
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