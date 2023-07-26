Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

По всій Україні 2 години тривала друга за день повітряна тривога

Станіслав ПогоріловСереда, 26 липня 2023, 20:45
По всій Україні 2 години тривала друга за день повітряна тривога
ФОТО GETTY IMAGES

У Києві та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала понад 2 години.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили України

Дослівно: "Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій".

Деталі: Повітряні сили повідомили, що це швидкісні ракети з півночі. Згодом вони уточнили, що можливий напрямок - Кременчук, Кропивницький.

Це вже друга масштабна повітряна тривога за 26 липня.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 20.20 повітряну тривогу по всій Україні було скасовано.

Теми: повітряна тривогаУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 

Франція у 2024 році долучиться до навчання українських льотчиків на винищувачах

Чоловік осквернив велику ханукію в центрі Києва. Його затримала поліція

Президент: Якщо людям не подобається, як я служу Україні – це нормально

Мобілізація жінок: Президент запевнив, що не підпише такий закон

Зеленський відповів, чи планує звільняти Залужного

Усі новини...
повітряна тривога
Росіяни запустили "Кинджали" по Київщині, Хмельниччині та Кіровоградщині – ПС
Зафіксовано пуски крилатих ракет із 12 російських бомбардувальників
Ракетна небезпека: в Україні оголошували масштабну повітряну тривогу
Останні новини
07:15
ППО знищила 18 з 19 "Шахедів", які атакували Україну вночі
06:53
У Празі суд підтвердив вирок найманцю, який з 2014 року воював проти України на Донеччині
06:15
ISW зафіксував незначне просування росіян на п'ятьох напрямках 
05:26
США оголосили санкції проти осіб і організацій, які забезпечували деталі для іранських безпілотників
04:22
В Україні вдруге за ніч була оголошена ракетна небезпека
04:00
ООН в оновленій резолюції засудила порушення прав людини і викрадення дітей на окупованих територіях
03:13
Росіяни посилили охорону зрадників на окупованих територіях – Спротив
02:49
Суд у Колорадо заборонив Трампу брати участь у президентських виборах 
02:15
ОновлюєтьсяРосіяни запустили по Україні дрони-камікадзе, у низці областей повітряна тривога
01:45
У Харкові два влучання біля житлових будинків – мер міста
Усі новини...
Реклама: