По всій Україні 2 години тривала друга за день повітряна тривога

У Києві та більшості областей України було оголошено повітряну тривогу, вона тривала понад 2 години.

Джерело: карта повітряних тривог, Повітряні сили України

Дослівно: "Не виключено пуски крилатих ракет морського та наземного базування з акваторії Чорного моря і балістики з території РФ та тимчасово окупованих територій".

Деталі: Повітряні сили повідомили, що це швидкісні ракети з півночі. Згодом вони уточнили, що можливий напрямок - Кременчук, Кропивницький.

Це вже друга масштабна повітряна тривога за 26 липня.

Повітряна тривога означає небезпеку ударів, громадянам рекомендується перейти до укриття або дотримуватись правила "двох стін".

Оновлено: О 20.20 повітряну тривогу по всій Україні було скасовано.