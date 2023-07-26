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По всей Украине 2 часа длилась вторая за день воздушная тревога

Станислав ПогориловСреда, 26 июля 2023, 20:45
По всей Украине 2 часа длилась вторая за день воздушная тревога
ФОТО GETTY IMAGES

В Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась свыше 2-х часов.

Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы Украины

Дословно: "Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий".

Детали: Воздушные силы сообщили, что это скоростные ракеты с севера. Впоследствии они уточнили, что возможное направление - Кременчуг, Кропивницкий.

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Это уже вторая масштабная воздушная тревога за 26 июля.

Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".

Обновлено: В 20.20 воздушная тревога по всей Украине была отменена.

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Темы: воздушная тревогаУкраина
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