По всей Украине 2 часа длилась вторая за день воздушная тревога
Среда, 26 июля 2023, 20:45
В Киеве и большинстве областей Украины была объявлена воздушная тревога, она длилась свыше 2-х часов.
Источник: карта воздушных тревог, Воздушные силы Украины
Дословно: "Не исключены пуски крылатых ракет морского и наземного базирования из акватории Черного моря и баллистики с территории РФ и временно оккупированных территорий".
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Детали: Воздушные силы сообщили, что это скоростные ракеты с севера. Впоследствии они уточнили, что возможное направление - Кременчуг, Кропивницкий.
Это уже вторая масштабная воздушная тревога за 26 июля.
Воздушная тревога означает опасность ударов, гражданам рекомендуется перейти в укрытие или соблюдать правило "двух стен".
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Обновлено: В 20.20 воздушная тревога по всей Украине была отменена.