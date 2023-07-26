У Росії українця посадили на 22 роки за вибух на залізниці в Брянській області

У Росії сантехніка зі Слов'янська Сергія Белавіна засудили до 22 років колонії у справі про вибух на залізниці у Брянській області РФ, який стався 9 липня 2022 року на перегоні Робчик – Піщанка.

Джерело: Слідчий комітет Російської Федерації та російські ЗМІ

Деталі: Слідство стверджує, що Сергій Белавін – громадянин Росії та України, який у 2019 році "був завербований представниками Головного управління розвідки України і за грошову винагороду увійшов до складу організованої групи під їхнім керівництвом".

За твердженням Слідкому РФ, із 2019 до 2021 року Белавін в Україні "пройшов навчання терористичній діяльності, організоване спецслужбами України, де отримав навички поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями, керованими по радіоканалу, знання про тактику ведення розвідки, конспірації, збору та передачі інформації".

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СК РФ вважає, що після початку війни керівники українських спецслужб розробили план "теракту" на території Росії – і Белавін "був ретельно проінструктований, забезпечений грошима та спеціальними засобами зв'язку".

Російські слідчі переконали суд, що в червні 2022 року Белавін прибув до Росії, відшукав схованку з вибуховими речовинами, залишеними для нього іншими членами групи, "виготовив вибуховий пристрій з дистанційним керуванням", встановив його на залізничну колію поблизу села Робчик і підірвав 9 липня, коли там ішов вантажний потяг із Білорусі.

У результаті було пошкоджено потяг та залізничне полотно, рух поїздів зупинився на тривалий період, зазначили в СКР.

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За твердженням слідчих, Белавін спробував втекти, але був затриманий силовиками.

Російський суд визнав Бєлавіна винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 205.3 КК РФ (проходження навчання терористичної діяльності), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 КК РФ (теракт у складі організованої групи), ч. 4 ст. 222.1 (незаконне придбання, перевезення та зберігання вибухових речовин), ч. 3 ст. 223.1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухового устрою).

Белавіну в Росії призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 800 тисяч рублів.

Business FM писав, що Белавіну 40 років, він проживав у місті Слов'янськ Донецької області України, де працював майстром-сантехніком. Має двох дітей.

Джерела "Комерсанта" в силових відомствах РФ говорили, що Белавін нібито визнав провину.

Справу розглядав 2-й Західний окружний військовий суд РФ.