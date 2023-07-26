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У Росії українця посадили на 22 роки за вибух на залізниці в Брянській області

Олена РощінаСереда, 26 липня 2023, 18:09
У Росії українця посадили на 22 роки за вибух на залізниці в Брянській області
Сергій Белавін, фото СК РФ з "Коммерсанта"

У Росії сантехніка зі Слов'янська Сергія Белавіна засудили до 22 років колонії у справі про вибух на залізниці у Брянській області РФ, який стався 9 липня 2022 року на перегоні Робчик – Піщанка.

Джерело: Слідчий комітет Російської Федерації та російські ЗМІ

Деталі: Слідство стверджує, що Сергій Белавін – громадянин Росії та України, який у 2019 році "був завербований представниками Головного управління розвідки України і за грошову винагороду увійшов до складу організованої групи під їхнім керівництвом".

За твердженням Слідкому РФ, із 2019 до 2021 року Белавін в Україні "пройшов навчання терористичній діяльності, організоване спецслужбами України, де отримав навички поводження з вибуховими речовинами та вибуховими пристроями, керованими по радіоканалу, знання про тактику ведення розвідки, конспірації, збору та передачі інформації".

СК РФ вважає, що після початку війни керівники українських спецслужб розробили план "теракту" на території Росії – і Белавін "був ретельно проінструктований, забезпечений грошима та спеціальними засобами зв'язку".

Російські слідчі переконали суд, що в червні 2022 року Белавін прибув до Росії, відшукав схованку з вибуховими речовинами, залишеними для нього іншими членами групи, "виготовив вибуховий пристрій з дистанційним керуванням", встановив його на залізничну колію поблизу села Робчик і підірвав 9 липня, коли там ішов вантажний потяг із Білорусі.

У результаті було пошкоджено потяг та залізничне полотно, рух поїздів зупинився на тривалий період, зазначили в СКР.

За твердженням слідчих, Белавін спробував втекти, але був затриманий силовиками.

Російський суд визнав Бєлавіна винним у скоєнні злочинів, передбачених ст. 205.3 КК РФ (проходження навчання терористичної діяльності), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 КК РФ (теракт у складі організованої групи), ч. 4 ст. 222.1 (незаконне придбання, перевезення та зберігання вибухових речовин), ч. 3 ст. 223.1 КК РФ (незаконне виготовлення вибухового устрою).

Белавіну в Росії призначено покарання у вигляді 22 років позбавлення волі з відбуванням у виправній колонії суворого режиму та штрафу у розмірі 800 тисяч рублів.

Business FM писав, що Белавіну 40 років, він проживав у місті Слов'янськ Донецької області України, де працював майстром-сантехніком. Має двох дітей.

Джерела "Комерсанта" в силових відомствах РФ говорили, що Белавін нібито визнав провину.

Справу розглядав 2-й Західний окружний військовий суд РФ.

Теми: Росіявійна
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