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В России украинца посадили на 22 года за взрыв на ж/д в Брянской области

Елена РощинаСреда, 26 июля 2023, 18:09
В России украинца посадили на 22 года за взрыв на ж/д в Брянской области
Сергей Белавин, фото СК РФ из "Ъ"

В России сантехника из Славянска Сергея Белавина приговорили к 22 годам колонии по делу о взрыве на железной дороге в Брянской области РФ, который произошел 9 июля 2022 года на перегоне Робчик – Песчанка.

Источник: Следственный комитет Российской Федерации и российские СМИ

Детали: Следствие утверждает, что Сергей Белавин – гражданин России и Украины, который в 2019 году "был завербован представителями Главного управления разведки Украины и за денежное вознаграждение вошел в состав организованной группы под их руководством". 

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По утверждению Следкома РФ, с 2019 по 2021 год Белавин в Украине "прошел обучение террористической деятельности, организованное спецслужбами Украины, где получил навыки обращения с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, управляемыми по радиоканалу, знания о тактике ведения разведки, конспирации, сборе и передаче информации".

СК РФ считает, что после начала войны руководители украинских спецслужб разработали план "теракта" на территории России – и Белавин "был тщательно проинструктирован, снабжен денежными средствами и специальными средствами связи".

Российские следователи убедили суд, что в июне 2022 года Белавин прибыл в Россию, отыскал тайник со взрывчатыми веществами, оставленными для него другими членами группы, "изготовил взрывное устройство с дистанционным управлением", установил его на железнодорожный путь вблизи села Робчик и подорвал 9 июля, когда там шел грузовой поезд из Беларуси.

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В результате был поврежден состав и железнодорожное полотно, движение поездов остановилось на длительный период, отметили в СКР.

По утверждению следователей, Белавин попытался скрыться, но был задержан силовиками.

Российский суд признал Белавина виновным в совершении преступлений, предусмотренных ст. 205.3 УК РФ (прохождение обучения террористической деятельности), пп. "а", "в" ч. 2 ст. 205 УК РФ (теракт в составе организованной группы), ч. 4 ст. 222.1 (незаконные приобретение, перевозка и хранение взрывчатых веществ), ч. 3 ст. 223.1 УК РФ (незаконное изготовление взрывного устройства).

Белавину в России назначено наказание в виде 22 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и штрафа в размере 800 тысяч рублей.

Business FM писал, что Белавину 40 лет, он проживал в городе Славянск Донецкой области Украины, где работал мастером-сантехником. У него есть двое детей.

Источники "Коммерсанта" в силовых ведомствах РФ говорили, что Белавин признал вину. 

Дело рассматривал 2-й Западный окружной военный суд РФ.

Темы: Росcиявойна
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