Росіяни запустили "Кинджали" по Київщині, Хмельниччині та Кіровоградщині – ПС
Середа, 26 липня 2023, 19:35
Російські загарбники запустили по Київській, Хмельницькій та Кіровоградській областях крилаті ракети "Кинджал".
Джерело: Повітряні сили ЗСУ
Дослівно: "Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал".
Деталі: Також повідомляється про запуск "Кинджалів" у напрямку Хмельниччини та Кіровоградщини.
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Нагадаємо: Наразі у Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу.
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