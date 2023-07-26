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Росіяни запустили "Кинджали" по Київщині, Хмельниччині та Кіровоградщині – ПС

Станіслав ПогоріловСереда, 26 липня 2023, 19:35
Росіяни запустили Кинджали по Київщині, Хмельниччині та Кіровоградщині – ПС
Фото: Getty Images

Російські загарбники запустили по Київській, Хмельницькій та Кіровоградській областях крилаті ракети "Кинджал".

Джерело: Повітряні сили ЗСУ

Дослівно: "Київщина – в укриття! Зафіксовано пуск Х-47 "Кинджал".

Деталі: Також повідомляється про запуск "Кинджалів" у напрямку Хмельниччини та Кіровоградщини.

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Нагадаємо: Наразі у Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу.

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Теми: повітряна тривога
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