Россияне запустили "Кинжалы" по Киевщине, Хмельнитчине и Кировоградщине – ВС
Среда, 26 июля 2023, 19:35
Российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал".
Источник: Воздушные силы ВСУ
Дословно: "Киевщина - в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал"".
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Детали: Также сообщается о запуске "Кинжалов" в направлении Хмельницкой и Кировоградской областей.
Напомним: В настоящее время в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.