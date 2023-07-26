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Россияне запустили "Кинжалы" по Киевщине, Хмельнитчине и Кировоградщине – ВС

Станислав ПогориловСреда, 26 июля 2023, 19:35
Россияне запустили Кинжалы по Киевщине, Хмельнитчине и Кировоградщине – ВС
Фото: Getty Images

Российские захватчики запустили по Киевской, Хмельницкой и Кировоградской областях крылатые ракеты "Кинжал".

Источник: Воздушные силы ВСУ

Дословно: "Киевщина - в укрытие! Зафиксирован пуск Х-47 "Кинжал"".

Детали: Также сообщается о запуске "Кинжалов" в направлении Хмельницкой и Кировоградской областей.

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Напомним: В настоящее время в Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога.

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Темы: воздушная тревога
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