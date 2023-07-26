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Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію

Євген КізіловСереда, 26 липня 2023, 19:39
Зеленський пропонує продовжити воєнний стан і мобілізацію
володимир зеленський, Getty Images

Президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.

Джерело: сайт парламенту

Деталі: Пропозиція внесена у середу 26 липня.

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У відповідних законопроектах пропонується, щоб воєнний стан і мобілізацію було продовжено з 18 серпня ще на 90 днів, тобто до середини листопада.

Минулого разу президент продовжував воєнний стан і мобілізацію також на три місяці.

Як повідомив депутат Верховної Ради Ярослав Железняк, найближчими днями парламент планує підтримати ці укази.

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Теми: Воєнний станмобілізаціяЗеленськийВерховна Рада
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