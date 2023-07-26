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Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 19:39
Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию
владимир зеленский, Getty Images

Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.

Источник: сайт парламента

Детали: Предложение внесено в среду 26 июля.

В соответствующих законопроектах предлагается, чтобы военное положение и мобилизация были продлены с 18 августа еще на 90 дней, то есть до середины ноября.

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В прошлый раз президент продолжал военное положение и мобилизацию также на три месяца.

Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, в ближайшие дни парламент планирует поддержать эти указы.

Темы: Военное положениемобилизацияЗеленскийВерховная Рада
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