Зеленский предлагает продлить военное положение и мобилизацию
Среда, 26 июля 2023, 19:39
Президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
Источник: сайт парламента
Детали: Предложение внесено в среду 26 июля.
В соответствующих законопроектах предлагается, чтобы военное положение и мобилизация были продлены с 18 августа еще на 90 дней, то есть до середины ноября.
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В прошлый раз президент продолжал военное положение и мобилизацию также на три месяца.
Как сообщил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк, в ближайшие дни парламент планирует поддержать эти указы.