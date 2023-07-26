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ППО збила 36 російських ракет – Повітряні сили

Євген КізіловСереда, 26 липня 2023, 21:42
ППО збила 36 російських ракет – Повітряні сили

26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ.

Джерело: командувач Повітряних сил Микола Олещук у Telegram

Пряма мова: "Сьогодні протиповітряною обороною України знищено 36 повітряних цілей…

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Непростий видався день, але завдяки злагодженим діям усіх захисників неба ми відбили цю атаку!"

Деталі: За його словами, збиті три крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.

У Повітряних силах розповіли, що 26 липня російські окупанти завдали два ракетні удари по території України.

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Перша атака була по обіді. Тоді ППО знищила три ворожі "Калібри".

Близько 17:00 противник знову атакував - з району Каспійського моря крилатими ракетами повітряного базування Х-101/Х-555. Було зафіксовано пуски 36 ракет із восьми стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

З них 33 ракети було збито.

Ракети заходили в повітряний простір України з південно-східного напрямку, йшли на захід, постійно змінюючи напрямок польоту.

По маршруту слідування ракет працювала протиповітряна оборона: зенітні ракетні підрозділи, мобільні вогневі групи, винищувальна авіація Повітряних Сил та ППО інших складових Сил оборони України.

Крім того, повідомляють у ПС, близько 19:00 окупанти підняли в небо винищувачі МіГ-31К і завдали удару чотирма аеробалістичними ракетами Х-47 "Кинджал" у напрямку Хмельницької області.

Щодо наслідків пусків цих ракет інформація уточнюється.

Що передувало:

  • Раніше речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.
  • Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.

Теми: ППОобстріл
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