У Повітряних силах назвали одну з цілей російських ракет у середу ввечері

Російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.

Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в середу

Деталі: Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.

За словами Ігната, ракети були випущені з Каспію та залетіли в Україну з південно-східного напрямку, потім їх рух виглядав наступним чином:

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- спочатку попрямували на Харківщину, там змінили курс;

- потім полетіли на Дніпро;

- потім на Кировоградщину;

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- потім перехрестя Вінниччини, Миколаївщини та Одещини;

- потім Тернопільщина, Львівщина, там розвернулись назад на 180 градусів;

- зрештою попрямували в район Старокостянтинова Хмельницької області.

Що передувало: