У Повітряних силах назвали одну з цілей російських ракет у середу ввечері
Російські крилаті ракети, які прилетіли в Україну у середу ввечері, зокрема були спрямовані на Старокостянтинів Хмельницької області.
Джерело: речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону в середу
Деталі: Як відомо, у Старокостянтинові розташований військовий аеродром, на якому базуються українські тактичні бомбардувальники Су-24М. Вони є носіями крилатих ракет Storm Shadow.
За словами Ігната, ракети були випущені з Каспію та залетіли в Україну з південно-східного напрямку, потім їх рух виглядав наступним чином:
- спочатку попрямували на Харківщину, там змінили курс;
- потім полетіли на Дніпро;
- потім на Кировоградщину;
- потім перехрестя Вінниччини, Миколаївщини та Одещини;
- потім Тернопільщина, Львівщина, там розвернулись назад на 180 градусів;
- зрештою попрямували в район Старокостянтинова Хмельницької області.
Що передувало:
- Раніше ввечері Повітряні сили повідомили, що російські загарбники запустили по Київській, Хмельницькій та Кіровоградській областях крилаті ракети "Кинджал".
- Ігнат після цього повідомив, що сили протиповітряної оборони збили деякі російські ракети над Київщиною та Харківщиною, а також над містом Дніпро.
- "Суспільне" писало, що на Хмельниччині було чутно вибухи.