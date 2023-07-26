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ПВО сбила 36 российских ракет – Воздушные силы

Евгений КизиловСреда, 26 июля 2023, 21:42
ПВО сбила 36 российских ракет – Воздушные силы

26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ.

Источник: командующий Воздушных сил Николай Олещук в Telegram

Прямая речь: "Сегодня противовоздушной обороной Украины уничтожено 36 воздушных целей ...

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Детали: По его словам, сбиты 3 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

В Воздушных силах рассказали, что 26 июля российские оккупанты нанесли два ракетных удара по территории Украины.

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Первая атака была после обеда. Тогда ПВО уничтожила три вражеских "Калибра".

Около 17:00 противник снова атаковал - из района Каспийского моря крылатыми ракетами воздушного базирования Х-101/Х-555. Были зафиксированы пуски 36 ракет с восьми стратегических бомбардировщиков Ту-95МС.

Из них 33 ракеты были сбиты.

Ракеты заходили в воздушное пространство Украины с юго-восточного направления, шли на запад, постоянно меняя направление полета.

По маршруту следования ракет работала противовоздушная оборона: зенитные ракетные подразделения, мобильные огневые группы, истребительная авиация Воздушных сил и ПВО других составляющих Сил обороны Украины.

Кроме того, сообщают в ВС, около 19:00 оккупанты подняли в небо истребители МиГ-31К и нанесли удар четырьмя аэробаллистическими ракетами Х-47 "Кинжал" в направлении Хмельницкой области.

О последствиях пусков этих ракет информация уточняется.

Что предшествовало:

  • Ранее спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что российские крылатые ракеты, которые прилетели в Украину в среду вечером, в частности были направлены на Староконстантинов Хмельницкой области.
  • Как известно, в Староконстантинове расположен военный аэродром, на котором базируются украинские тактические бомбардировщики Су-24М. Они являются носителями крылатых ракет Storm Shadow.

Темы: ПВОобстрел
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