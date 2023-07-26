Зеленський подякував воїнам ППО: Відбили зухвалу атаку росіян

Президент Володимир Зеленський подякував воїнам протиповітряної оброни за збиті ракети, запущені країною-агресором 26 липня.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Сьогодні день, який варто завершити особливою подякою всім нашим воїнам ППО за кожну збиту російську ракету".

Деталі: За його словами, дані ще уточнюються, "але дуже важливо, що зухвалість цієї атаки вдалося знищити". "ППО – молодці!" – підкреслив він.

При цьому Зеленський заначив, що є кілька влучань та падіння уламків ракет.

"Дякую кожному й кожній, хто береже українське небо. І ми щодня працюємо для того, щоб у наших воїнів було більше й більше можливостей для захисту України, наших міст і людей. Сьогоднішній день не став винятком", - підкреслив очільник держави.

Що було раніше: 26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ. Зокрема, було збито три крилаті ракети "Калібр" та 33 крилаті ракети Х-101/Х-555.