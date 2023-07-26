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Зеленский поблагодарил воинов ПВО: Отразили дерзкую атаку россиян

Станислав ПогориловСреда, 26 июля 2023, 22:28
Зеленский поблагодарил воинов ПВО: Отразили дерзкую атаку россиян
Владимир Зеленский, фото: ОП

Президент Владимир Зеленский поблагодарил воинов противовоздушной обороны за сбитые ракеты, запущенные страной-агрессором 26 июля.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Сегодня день, который стоит завершить особой благодарностью всем нашим воинам ПВО за каждую сбитую российскую ракету".

Детали: По его словам, данные еще уточняются, "но очень важно, что дерзость этой атаки удалось уничтожить". "ПВО - молодцы!" - подчеркнул он.

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При этом Зеленский отметил, что есть несколько попаданий и падения обломков ракет.

"Спасибо каждому и каждой, кто бережет украинское небо. И мы ежедневно работаем для того, чтобы у наших воинов было больше и больше возможностей для защиты Украины, наших городов и людей. Сегодняшний день не стал исключением", - подчеркнул глава государства.

Что предшествовало: 26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ. В частности, были сбиты 3 крылатые ракеты "Калибр" и 33 крылатые ракеты Х-101/Х-555.

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Темы: ЗеленскийПВОвойна
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