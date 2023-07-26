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Зеленський порадив окупантам Криму повертатись до РФ, поки міст ще так-сяк працює

Станіслав ПогоріловСереда, 26 липня 2023, 22:56
Зеленський порадив окупантам Криму повертатись до РФ, поки міст ще так-сяк працює
Володимир Зеленський, фото: Getty Images

Президент Володимир Зеленський порадив окупантам, які знаходяться в Криму, почати думати над поверненням до Росії, поки ще працює збудований загарбниками міст через Керченську протоку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України".

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Деталі: За його словами, уже зараз окупантам варто подумати, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію з українського півострова.

"Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", - зазначив президент.

Що було раніше

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  • Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю СNN заявив, що Сили оборони України продовжать завдавати удари по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту, оскільки це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога.
  • Президент Володимир Зеленський вважає, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю. 

Теми: ЗеленськийКримвійнаокупація
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