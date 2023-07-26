Зеленський порадив окупантам Криму повертатись до РФ, поки міст ще так-сяк працює

Президент Володимир Зеленський порадив окупантам, які знаходяться в Криму, почати думати над поверненням до Росії, поки ще працює збудований загарбниками міст через Керченську протоку.

Джерело: вечірнє звернення Зеленського

Пряма мова Зеленського: "Провів кілька важливих нарад щодо підготовки міжнародних заходів у серпні, зокрема Кримської платформи. Готуємо й перелік деокупаційних кроків для Криму. Комплексних: і безпекових, і економічних, і соціальних. Ми можемо доволі швидко реінтегрувати Крим у державну тканину України".

Деталі: За його словами, уже зараз окупантам варто подумати, що поки Кримський міст ще хоч так-сяк працює, треба їм повертатися додому, у Росію з українського півострова.

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"Крим, як і вся Україна, буде вільним – вільним від усього російського зла, починаючи від російських ракет і закінчуючи кожним російським окупантом. Росія програє цю війну, і жодна ракета її не врятує", - зазначив президент.

Що було раніше:

Міністр оборони Олексій Резніков в інтерв’ю СNN заявив, що Сили оборони України продовжать завдавати удари по окупованому росіянами Криму та Кримському мосту, оскільки це потрібно, щоб зруйнувати логістику ворога.

Президент Володимир Зеленський вважає, що Кримський міст для України є законною ціллю, адже ним окупанти перевозять зброю.