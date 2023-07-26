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Зеленский посоветовал оккупантам Крыма возвращаться в РФ, пока мост еще худо-бедно работает

Станислав ПогориловСреда, 26 июля 2023, 22:56
Зеленский посоветовал оккупантам Крыма возвращаться в РФ, пока мост еще худо-бедно работает
Владимир Зеленский, фото: Getty Images

Президент Владимир Зеленский посоветовал оккупантам, которые находятся в Крыму, начать думать над возвращением в Россию, пока еще работает построенный захватчиками мост через Керченский пролив.

Источник: вечернее обращение Зеленского

Прямая речь Зеленского: "Провел несколько важных совещаний по подготовке международных мероприятий в августе, в частности Крымской платформы. Готовим и перечень деоккупационных шагов для Крыма. Комплексных: и безопасности, и экономических, и социальных. Мы можем довольно быстро реинтегрировать Крым в государственную ткань Украины".

Детали: По его словам, уже сейчас оккупантам стоит подумать, что пока Крымский мост еще хоть как-то работает, надо им возвращаться домой, в Россию с украинского полуострова.

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"Крым, как и вся Украина, будет свободным - свободным от всего российского зла, начиная от российских ракет и заканчивая каждым российским оккупантом. Россия проигрывает эту войну, и ни одна ракета ее не спасет", - отметил президент.

Что предшествовало:

  • 25 июля министр обороны Алексей Резников в интервью СNN заявил, что Силы обороны Украины продолжат наносить удары по оккупированному россиянами Крыму и Крымскому мосту, поскольку это нужно, чтобы разрушить логистику врага.
  • Президент Владимир Зеленский считает, что Крымский мост для Украины является законной целью, ведь по нему оккупанты перевозят оружие.

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Темы: ЗеленскийКрымвойнаоккупация
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