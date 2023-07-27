Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Ворог може повторити атаки, в тому числі з моря – ОК "Південь"

Ольга Глущенко Четвер, 27 липня 2023, 04:16
Ворог може повторити атаки, в тому числі з моря – ОК Південь
Ілюстративне фото Getty Images

У військовому командуванні "Південь" попередили про можливі ворожі атаки, російський підводний ракетоносій перебуває в готовності застосувати "Калібри".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в  тому числі з моря".

Деталі: В ОК "Південь" додали, що виведений на бойове чергування  підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри".

Реклама:

Разом із тим, зазначають у командуванні, не виключена активність ударних БпЛА.

Нагадаємо: У низці областей вночі 27 липня оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів і ракет.

Теми: Чорне моребезпілотники
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
Чорне море
Росія не зможе заблокувати Чорне море – ISW
Росія готується блокувати Чорне море – Military Media Center
На берегах Одещини та Миколаївщини вибухнули міни, винесені штормом
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: