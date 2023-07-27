Ворог може повторити атаки, в тому числі з моря – ОК "Південь"

У військовому командуванні "Південь" попередили про можливі ворожі атаки, російський підводний ракетоносій перебуває в готовності застосувати "Калібри".

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "В складних погодних умовах, на фоні грози і шторму, ворог може повторно вдатися до атак, в тому числі з моря".

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Деталі: В ОК "Південь" додали, що виведений на бойове чергування підводний ракетоносій залишається в готовності застосувати "Калібри".

Разом із тим, зазначають у командуванні, не виключена активність ударних БпЛА.

Нагадаємо: У низці областей вночі 27 липня оголошували повітряну тривогу через загрозу ворожих ударних дронів і ракет.