Враг может повторить атаки, в том числе с моря – ОК "Юг"
Четверг, 27 июля 2023, 04:16
В военном командовании "Юг" предупредили о возможных вражеских атаках, российский подводный ракетоноситель находится в готовности применить "Калибры".
Источник: ОК "Юг"
Дословно: "В сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря".
Детали: В ОК "Юг" добавили, что выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры".
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Вместе с тем, отмечают в командовании, не исключена активность ударных БпЛА.
Напомним: В ряде областей ночью 27 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов и ракет.