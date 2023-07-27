Враг может повторить атаки, в том числе с моря – ОК "Юг"

В военном командовании "Юг" предупредили о возможных вражеских атаках, российский подводный ракетоноситель находится в готовности применить "Калибры".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря".

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Детали: В ОК "Юг" добавили, что выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры".

Вместе с тем, отмечают в командовании, не исключена активность ударных БпЛА.

Напомним: В ряде областей ночью 27 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов и ракет.