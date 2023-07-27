Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Враг может повторить атаки, в том числе с моря – ОК "Юг"

Ольга ГлущенкоЧетверг, 27 июля 2023, 04:16
Враг может повторить атаки, в том числе с моря – ОК Юг
Иллюстративное фото Getty Images

В военном командовании "Юг" предупредили о возможных вражеских атаках, российский подводный ракетоноситель находится в готовности применить "Калибры".

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "В сложных погодных условиях, на фоне грозы и шторма, враг может повторно прибегнуть к атакам, в том числе с моря".

Детали: В ОК "Юг" добавили, что выведенный на боевое дежурство подводный ракетоноситель остается в готовности применить "Калибры".

Реклама:

Вместе с тем, отмечают в командовании, не исключена активность ударных БпЛА.

Напомним: В ряде областей ночью 27 июля объявляли воздушную тревогу из-за угрозы вражеских ударных дронов и ракет.

Темы: Черное моребеспилотники
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Черное море
Россия не сможет заблокировать Черное море – ISW
Россия готовится блокировать Черное море – Military Media Center
На берегах Одесщины и Николаевщины взорвались мины, вынесенные штормом
Последние новости
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
11:42
В НБУ рассчитывают, что мораторий на повышение тарифов ЖКУ будет действовать до 2025 года
Все новости...
Реклама: