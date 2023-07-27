Україна припиняє бойкот міжнародних змагань за участі росіян і білорусів у нейтральному статусі

Українські спортсмени зможуть виступати разом із білорусами і росіянами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Джерело: наказ Міністерства молоді та спорту України

Деталі: В документі при цьому зазначається, що міністерство забороняє українським спортсменам виступати на змаганнях, "в яких беруть участь спортсмени, що представляють Російську Федерацію та/або Республіку Білорусь під своїми національними прапорами".

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Що передувало: Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт заявив, що не отримував листа від Федерації шахів України з проханням випустити для участі у Кубку світу-2023 українського гросмейстера Василя Іванчука, однак у випадку надходження такого листа не дозволив би його виїзд на змагання з росіянами та білорусами.

Водночас на питання, чи міністерство дозволить виїзд Іванчука на змагання у випадку надходження відповідного листа, Гутцайт сказав: "Щоб він брав участь у змаганнях з росіянами під нейтральним прапором… Ви знаєте, що у нас є заборона брати участь у змаганнях, де є спортсмени з Росії та Білорусі. Тому зараз, коли ще ми не вирішили це остаточно, будемо ми брати участь чи не будемо… ми не можемо відпускати".