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Украина прекращает бойкот международных соревнований с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе

"Украинская правда"Четверг, 27 июля 2023, 05:28
Украина прекращает бойкот международных соревнований с участием россиян и белорусов в нейтральном статусе
Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт. Фото с Facebook

Украинские спортсмены смогут выступать вместе с белорусами и россиянами, если те будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Источник: приказ Министерства молодежи и спорта Украины

Детали: В документе при этом отмечается, что министерство запрещает украинским спортсменам выступать на соревнованиях, "в которых принимают участие спортсмены, представляющие Российскую Федерацию и/или Республику Беларусь под своими национальными флагами".

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Что предшествовало: Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт заявил, что не получал письма от Федерации шахмат Украины с просьбой выпустить для участия в Кубке мира-2023 украинского гроссмейстера Василия Иванчука, однако в случае поступления такого письма не позволил бы его выезд на соревнования с россиянами и белорусами.

В то же время на вопрос, позволит ли министерство выезд Иванчука на соревнования в случае поступления соответствующего письма, Гутцайт сказал: "Чтобы он участвовал в соревнованиях с россиянами под нейтральным флагом... Вы знаете, что у нас есть запрет участвовать в соревнованиях, где есть спортсмены из России и Беларуси. Поэтому сейчас, когда еще мы не решили это окончательно, будем мы участвовать или не будем... мы не можем отпускать".

Темы: спортРосcияБеларусь
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