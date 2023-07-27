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ЗСУ продовжують просуватися у районі Старомайорського і наступати біля Бахмута – Генштаб 

Альона Мазуренко Четвер, 27 липня 2023, 09:10
ЗСУ продовжують просуватися у районі Старомайорського і наступати біля Бахмута – Генштаб 
фото ФБ Генштабу

Речник Генштабу Збройних Сил Андрій Ковальов повідомив, що захисники продовжують просуватися у районі Старомайорського і наступають північніше та південніше Бахмута.

Джерело: Генштаб, Military Media Center 

Деталі: За словами Ковальова, українські війська продовжують наступ північніше та південніше міста Бахмут.

За його словами, на південному фронті сили оборони мали успіх у районі Старомайорського, закріплюються на досягнутих рубежах.

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Він повідомив, що тривають важкі бої, ворог зазнає втрат, застосовує резерви.

Загалом сили оборони проводять наступальної операції на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Крім того завдяки успіхам ЗСУ на лінії бойового зіткнення, у місті Первомайськ, що на тимчасово захопленій території Луганської області, до місцевого моргу під час евакуації з поля бою було доставлено тіла 109 російських окупантів.

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Разом з тим, у центральній місцевій лікарні міста, проходять лікування 730 окупантів. Медичний персонал лікарні не встигає надавати медичну допомогу російським терористам через велике завантаження та нестачу знеболювальних препаратів.

Морально-психологічний стан російських загарбників тут вкрай низький, вони не бажають повертатися у зону проведення бойових дій.

Теми: війнаБахмут
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