ВСУ продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступать возле Бахмута – Генштаб

Представитель Генштаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев сообщил, что защитники продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступают севернее и южнее Бахмута.

Источник: Генштаб, Military Media Center

Детали: По словам Ковалева, украинские войска продолжают наступление севернее и южнее города Бахмут.

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По его словам, на южном фронте силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах.

Он сообщил, что продолжаются тяжелые бои, враг несет потери, применяет резервы.

В общем силы обороны проводят наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

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Кроме того, благодаря успехам ВСУ на линии боевого соприкосновения, в городе Первомайск, что на временно захваченной территории Луганской области, в местный морг во время эвакуации с поля боя были доставлены тела 109 российских оккупантов.

Вместе с тем, в центральной местной больнице города, проходят лечение 730 оккупантов. Медицинский персонал больницы не успевает оказывать медицинскую помощь российским террористам из-за большой загрузки и недостатка обезболивающих препаратов.

Морально-психологическое состояние российских захватчиков здесь крайне низкое, они не желают возвращаться в зону проведения боевых действий.