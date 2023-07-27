Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

ВСУ продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступать возле Бахмута – Генштаб

Алена МазуренкоЧетверг, 27 июля 2023, 09:10
ВСУ продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступать возле Бахмута – Генштаб
фото ФБ Генштаба

Представитель Генштаба Вооруженных Сил Андрей Ковалев сообщил, что защитники продолжают продвигаться в районе Старомайорского и наступают севернее и южнее Бахмута.

Источник: Генштаб, Military Media Center

Детали: По словам Ковалева, украинские войска продолжают наступление севернее и южнее города Бахмут.

По его словам, на южном фронте силы обороны имели успех в районе Старомайорского, закрепляются на достигнутых рубежах.

Реклама:

Он сообщил, что продолжаются тяжелые бои, враг несет потери, применяет резервы.

В общем силы обороны проводят наступательные операции на Бахмутском, Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Кроме того, благодаря успехам ВСУ на линии боевого соприкосновения, в городе Первомайск, что на временно захваченной территории Луганской области, в местный морг во время эвакуации с поля боя были доставлены тела 109 российских оккупантов.

ВИДЕО ДНЯ

Вместе с тем, в центральной местной больнице города, проходят лечение 730 оккупантов. Медицинский персонал больницы не успевает оказывать медицинскую помощь российским террористам из-за большой загрузки и недостатка обезболивающих препаратов.

Морально-психологическое состояние российских захватчиков здесь крайне низкое, они не желают возвращаться в зону проведения боевых действий.

Темы: войнаБахмут
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
война
Глава Пентагона: у Украины еще достаточно возможностей для продолжения контрнаступления
В Белом доме заявили, что контрнаступление Украины не замерло, а движется вперед
Воздушные силы ночью уничтожили 8 "Шахедов"
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: