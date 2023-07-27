Зеленський провів Ставку у Дніпрі: обговорили наступ, оборону та ППО

Президент Володимир Зеленський 27 липня провів засідання Ставки верховного головнокомандувача в Дніпрі.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Розпочали робочий день у Дніпрі. Виїзна Ставка в зоні відповідальності ОСУВ "Таврія". Ситуація на фронті, перебіг наступальних та оборонних дій. Доповіді Головкома (Валерія - ред) Залужного, командувачів (Олександра - ред.) Тарнавського та (Олександра - ред.) Сирського. Дані розвідки – (Кирило - ред.) Буданов.

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Пильна увага до забезпечення військ боєприпасами. Доповіді заступника міністра оборони (Ростислава - ред.) Замлинського та командувача сил логістики (Олега - ред.) Гуляка.

Результативність використання наявних систем ППО та підсилення повітряного щита з урахуванням майбутніх надходжень – командувач Повітряних сил (Микола - ред.) Олещук".

Деталі: Також Зеленський повідомив, що добігає кінця "всеохопна перевірка" військкоматів. За його словами, одинадцять областей – на особливому контролі.

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Доповнено: Президент також повідомив, що привітав з минулим днем народження Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександра Сирського (народився 26 липня). Зеленський нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них.