Зеленский провел Ставку в Днепре: обсудили наступление, оборону и ПВО

Президент Владимир Зеленский 27 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий. Доклады Главкома (Валерия - ред) Залужного, командующих (Александра - ред.) Тарнавского и (Александра - ред.) Сырского. Данные разведки - (Кирилл - ред.) Буданов.

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Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя министра обороны (Ростислава - ред.) Замлинского и командующего сил логистики (Олега - ред.) Гуляка.

Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений - командующий Воздушных сил (Николай - ред.) Олещук".

Детали: Также Зеленский сообщил, что подходит к концу "всеобъемлющая проверка" военкоматов. По его словам, одиннадцать областей - на особом контроле.

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Дополнено: Президент также сообщил, что поздравил с прошедшим днем рождения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского (родился 26 июля). Зеленский наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним.