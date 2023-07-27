Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский провел Ставку в Днепре: обсудили наступление, оборону и ПВО

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 10:06
Зеленский провел Ставку в Днепре: обсудили наступление, оборону и ПВО
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНский. ФОТО ОП

Президент Владимир Зеленский 27 июля провел заседание Ставки верховного главнокомандующего в Днепре.

Источник: Зеленский в Telegram

Прямая речь: "Начали рабочий день в Днепре. Выездная Ставка в зоне ответственности ОСУВ "Таврия". Ситуация на фронте, ход наступательных и оборонительных действий. Доклады Главкома (Валерия - ред) Залужного, командующих (Александра - ред.) Тарнавского и (Александра - ред.) Сырского. Данные разведки - (Кирилл - ред.) Буданов.

Пристальное внимание к обеспечению войск боеприпасами. Доклады заместителя министра обороны (Ростислава - ред.) Замлинского и командующего сил логистики (Олега - ред.) Гуляка.

Реклама:

Результативность использования имеющихся систем ПВО и усиление воздушного щита с учетом будущих поступлений - командующий Воздушных сил (Николай - ред.) Олещук".

Детали: Также Зеленский сообщил, что подходит к концу "всеобъемлющая проверка" военкоматов. По его словам, одиннадцать областей - на особом контроле.

Дополнено: Президент также сообщил, что поздравил с прошедшим днем рождения Главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Александра Сырского (родился 26 июля). Зеленский наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним.

ВИДЕО ДНЯ

Темы: ДнепрЗеленскийконтрнаступлениеПВО
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
Минобороны Британии считает, что контрнаступление Украины идет по плану
В Винницкой области из-за падения обломков "Калибров" пострадали 5 человек - ОВА
Оккупанты закрыли Арабатскую стрелку для гражданских из-за "угрозы Крыму"
Британская разведка заявила об усилении войск РФ на юге Украины новыми Ка-52
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: