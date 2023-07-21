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Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський

Тетяна ЛозовенкоП'ятниця, 21 липня 2023, 14:49
Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський
ВОЛОДИМИР ЗЕЛЕНСЬКИЙ. ФОТО ОП

Президент Володимир Зеленський повідомив, що результати інспекції військкоматів мають бути до кінця місяця.

Джерело: Зеленський у Telegram

Пряма мова: "Триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт. До кінця місяця очікуємо результатів інспекції".

Передісторія: 

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  • Після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).
  • Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.

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Теми: ЗеленськийарміяТЦКпрезидент
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