Результати перевірки військкоматів мають бути до кінця місяця – Зеленський
П'ятниця, 21 липня 2023, 14:49
Президент Володимир Зеленський повідомив, що результати інспекції військкоматів мають бути до кінця місяця.
Джерело: Зеленський у Telegram
Пряма мова: "Триває комплексна перевірка роботи ТЦК – військкоматів. Заслухали проміжний звіт. До кінця місяця очікуємо результатів інспекції".
Передісторія:
- Після скандалу з одеським військкомом Євгеном Борисовим, у якого УП знайшла нерухомість й автопарк на мільйони доларів в Іспанії, в Україні розпочалися перевірки територільних центрів комплектування (військкоматів).
- Зеленський повідомляв, що дав термінове доручення створити комісію під керівництвом першого заступника міністра оборони України генерала Олександра Павлюка разом із правоохоронним блоком та разом із НАЗК для перевірки всіх воєнкомів в Україні.