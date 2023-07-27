На Вінниччині через падіння уламків "Калібрів" постраждало 5 людей - ОВА

Протиповітряна оборона вдень 26 липня збила у передмісті Вінниці запущені росіянами 2 крилаті ракети "Калібр", через падіння уламків постраждало 5 людей.

Джерело: звіти ОВА

Деталі: Повідомляється, що уламки однієї впали в районі готельного комплексу, а другої — тепличного господарства.

Постраждали 5 осіб. Їм усім надана необхідна медична допомога.

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Що було раніше: 26 липня вдень сили протиповітряної оборони знищили в небі над Україною 36 крилатих ракет, випущених з території РФ.