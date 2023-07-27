Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

В Винницкой области из-за падения обломков "Калибров" пострадали 5 человек - ОВА

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июля 2023, 11:23
В Винницкой области из-за падения обломков Калибров пострадали 5 человек - ОВА

Противовоздушная оборона днем 26 июля сбила в пригороде Винницы запущенные россиянами 2 крылатые ракеты "Калибр", из-за падения обломков пострадали 5 человек.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Сообщается, что обломки одной упали в районе гостиничного комплекса, а второй - тепличного хозяйства.

Реклама:

Пострадали 5 человек. Им всем оказана необходимая медицинская помощь.

Что предшествовало: 26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ.

Темы: Винницкая областьракетный ударжертвы
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине

СБУ объявила подозрение "алкогольному магнату" Черняку, его имущество могут арестовать

Залужный после скандала с советницей: Теперь у меня нет помощников на общественных началах

Не дать уничтожить Украину: Байден поторопил Конгресс с помощью после шквальной атаки России

В Европарламенте хотят объявить недоверие ЕК из-за разморозки €10 млрд для Венгрии

фото, видеоСБУ и полиция разоблачили сеть мошеннических колл-центров с миллиардным оборотом

Все новости...
Винницкая область
Масштабное ДТП на Винничине: в легковушке погибли 12 человек, в том числе 6 детей
На Винничине во время столкновения легковушки и грузовика погибли 9 человек
Силовики ликвидировали масштабную схему печати липовых паспортов и водительских прав
Последние новости
04:00
ISW: Россия продолжит наносить широкомасштабные удары по Украине
03:40
Генсек ООН "самым решительным образом" осудил ракетный удар России по Украине
02:58
Россияне атаковали Донецкую область, ранили 5 гражданских лиц
02:14
Россия чувствует себя свободно, убивая людей в Украине и за ее пределами – Кислица на Совбезе ООН
01:56
На Сумщине россияне атаковали 8 общин: били из минометов, сбрасывали мины
01:14
США объяснили, как Россия отвлекала Совбез ООН от самой масштабной ракетной атаки на Украину
00:28
В Хмельницкой области прогремели взрывы – СМИ
00:10
Россияне заявили о сбитом украинском БпЛА над Брянском и обстреле Белгородщины
23:56
ОбновленоВ Украине фиксировали российские "Шахеды"
23:50
ЮАР обвиняет Израиль в геноциде, в израильском МИД назвали обвинения безосновательными
Все новости...
Реклама: