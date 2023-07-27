В Винницкой области из-за падения обломков "Калибров" пострадали 5 человек - ОВА

Противовоздушная оборона днем 26 июля сбила в пригороде Винницы запущенные россиянами 2 крылатые ракеты "Калибр", из-за падения обломков пострадали 5 человек.

Источник: отчеты ОВА

Детали: Сообщается, что обломки одной упали в районе гостиничного комплекса, а второй - тепличного хозяйства.

Пострадали 5 человек. Им всем оказана необходимая медицинская помощь.

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Что предшествовало: 26 июля днем силы противовоздушной обороны уничтожили в небе над Украиной 36 крылатых ракет, выпущенных с территории РФ.