Зеленський привітав липневих іменинників: Залужному подарував зброю, Сирському – картину
Президент України Володимир Зеленський "сумістив" привітання військовим командувачам – Валерію Залужному та Олександру Сирському, які народжені в липні.
Джерело: глава держави у соцемережах
Деталі: Зеленський зазначив, що нагода для привітання випала у четвер на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.
Пряма мова: "Мав нагоду привітати з минулим днем народження головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського (він народився 26 липня).
Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них".
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