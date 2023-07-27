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Зеленський привітав липневих іменинників: Залужному подарував зброю, Сирському – картину

Валентина РоманенкоЧетвер, 27 липня 2023, 11:53
Зеленський привітав липневих іменинників: Залужному подарував зброю, Сирському – картину
фото ОП

Президент України Володимир Зеленський "сумістив" привітання військовим командувачам – Валерію Залужному та Олександру Сирському, які народжені в липні.

Джерело: глава держави у соцемережах

Деталі: Зеленський зазначив, що нагода для привітання випала у четвер на засіданні Ставки верховного головнокомандувача.

Пряма мова: "Мав нагоду привітати з минулим днем народження головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного (він народився 8 липня) і командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського (він народився 26 липня).

Нагородив генерала Залужного іменною вогнепальною зброєю. Генерал-полковнику Сирському подарував картину, яка відображає подвиг українських воїнів і повагу до них".

 

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Теми: ЗеленськийЗалужний
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