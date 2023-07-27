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Зеленский поздравил июльских именинников: Залужному подарил оружие, Сырскому – картину

Валентина РоманенкоЧетверг, 27 июля 2023, 11:53
Зеленский поздравил июльских именинников: Залужному подарил оружие, Сырскому – картину
фото ОП

Президент Украины Владимир Зеленский "совместил" поздравления военным командующим - Валерию Залужному и Александру Сырскому, которые рождены в июле.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что возможность для поздравления выпала в четверг на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

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Прямая речь: "Имел возможность поздравить с прошедшим днем рождения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского (он родился 26 июля).

Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним".

 

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Темы: ЗеленскийЗалужный
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