Зеленский поздравил июльских именинников: Залужному подарил оружие, Сырскому – картину

Президент Украины Владимир Зеленский "совместил" поздравления военным командующим - Валерию Залужному и Александру Сырскому, которые рождены в июле.

Источник: глава государства в соцсетях

Детали: Зеленский отметил, что возможность для поздравления выпала в четверг на заседании Ставки верховного главнокомандующего.

Реклама:

Прямая речь: "Имел возможность поздравить с прошедшим днем рождения главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного (он родился 8 июля) и командующего Сухопутных войск ВСУ Александра Сырского (он родился 26 июля).

Наградил генерала Залужного именным огнестрельным оружием. Генерал-полковнику Сырскому подарил картину, которая отражает подвиг украинских воинов и уважение к ним".

Читайте также: Летчики оригинально поздравили Залужного с юбилеем