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Харлан здолала росіянку на ЧС-2023 з фехтування: та вимагала рукостискання, але не отримала

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 липня 2023, 13:47
Харлан здолала росіянку на ЧС-2023 з фехтування: та вимагала рукостискання, але не отримала
Фото: Getty Images

Українська фехтувальниця Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом Анну Смірнову, але відмовилась потиснути їй руку після поєдинку.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Повідомляється, що Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7, однак після завершення сутички обидві фехтувальниці мали "привітати" одна одну рукостисканням - відповідне правило вказано в регламенті Міжнародної федерації фехтування.

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Харлан висунула вперед зброю, запропонувавши "стукнутися" шаблями замість рукостискання. Смірнова натомість хотіла саме від українки рукостискання і від пропозиції українки відмовилася.

 
Фото: Getty Images

Смірнова ж залишалася на доріжці протягом години, протестуючи проти рішення Харлан та вимагаючи її дискваліфікації відповідно до пункту 4.6 регламенту FIE - через "прояв неповаги".

 
Фото: Getty Images

Згодом до Смірнової підійшов офіційний представник турніру. Після обміну репліками росіянка ще кілька хвилин перебувала на доріжці, а потім її залишила.

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Таким чином, згідно із даними лайвтабло Чемпіонату світу, Харлан пройшла до наступного раунду. У наступному раунді вона зустрінеться проти представниці Болгарії Йоани Ілієвої.

Що було раніше: Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту, українські спортсмени тепер можуть виступати разом із білорусами і росіянами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Теми: спортРосіяУкраїна
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