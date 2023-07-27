Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Харлан здолала росіянку на ЧС-2023 з фехтування: та вимагала рукостискання, але не отримала

Станіслав ПогоріловЧетвер, 27 липня 2023, 13:47
Харлан здолала росіянку на ЧС-2023 з фехтування: та вимагала рукостискання, але не отримала
Фото: Getty Images

Українська фехтувальниця Ольга Харлан на старті особистого турніру на Чемпіонаті світу з фехтування перемогла фехтувальницю з Росії під нейтральним статусом Анну Смірнову, але відмовилась потиснути їй руку після поєдинку.

Джерело: "Суспільне Спорт"

Деталі: Повідомляється, що Харлан перемогла Смірнову з рахунком 15:7, однак після завершення сутички обидві фехтувальниці мали "привітати" одна одну рукостисканням - відповідне правило вказано в регламенті Міжнародної федерації фехтування.

Харлан висунула вперед зброю, запропонувавши "стукнутися" шаблями замість рукостискання. Смірнова натомість хотіла саме від українки рукостискання і від пропозиції українки відмовилася.

Реклама:
 
Фото: Getty Images

Смірнова ж залишалася на доріжці протягом години, протестуючи проти рішення Харлан та вимагаючи її дискваліфікації відповідно до пункту 4.6 регламенту FIE - через "прояв неповаги".

 
Фото: Getty Images

Згодом до Смірнової підійшов офіційний представник турніру. Після обміну репліками росіянка ще кілька хвилин перебувала на доріжці, а потім її залишила.

Таким чином, згідно із даними лайвтабло Чемпіонату світу, Харлан пройшла до наступного раунду. У наступному раунді вона зустрінеться проти представниці Болгарії Йоани Ілієвої.

ВІДЕО ДНЯ

Що було раніше: Згідно з наказом Міністерства молоді та спорту, українські спортсмени тепер можуть виступати разом із білорусами і росіянами, якщо ті братимуть участь у змаганнях у нейтральному статусі.

Теми: спортРосіяУкраїна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову

фото, відеоУ Грузії стався зсув ґрунту на курорті: 6 загиблих, багато зниклих безвісти

відео, фотоСпецоперація в Новоросійську: дрон СБУ пробив десантний корабель окупантів

фотоНа Закарпатті обвалився міст: відпочиваючі впали в річку, є загибла

Суд у США обрав запобіжний захід Трампу

фото, відеоЖурналісти отримали докази, що РФ обстрілює Україну ракетами, які Київ передав Москві в 90-х

Усі новини...
спорт
Кулеба порівняв "брудну" гру російської фехтувальниці з діями армії РФ
"Неповага" до росіянки: в Україні готують протест на дискваліфікацію Харлан
Українську шаблістку дискваліфікували з ЧС за відмову тиснути руку росіянці
Останні новини
12:30
Повідомлення РФ про атаки на Новоросійський порт призвели до стрибка цін на пшеницю - Bloomberg
12:28
Додому повернули тіла 44 полеглих захисників
12:20
Повернення довоєнних податків на пальне додасть до інфляції 0,7% - НБУ
12:17
фотоУ небі над Києвом зазнімкували супермісяць
12:16
Ігнат: Навчання пілотів на F-16 буде не таким довгим, як надіються росіяни
12:15
Україна перепрофільовує ППО, щоб захистити порти − Гуменюк
11:51
Дубінський приїхав на допит у ДБР – джерело
11:45
фотоСБУ затримала колишнього поплічника Киви, який зливав позиції ЗСУ в мережу
11:42
У НБУ розраховують, що мораторій на підвищення тарифів ЖКП діятиме до 2025 року
11:37
Військкома з Одещини після "суспільного резонансу" відправили на передову
Усі новини...
Реклама: