Харлан одолела россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию: та требовала рукопожатия, но не получила

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на старте личного турнира на Чемпионате мира по фехтованию победила фехтовальщицу из России под нейтральным статусом Анну Смирнову, но отказалась пожать ей руку после поединка.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Сообщается, что Харлан победила Смирнову со счетом 15:7, однако после завершения схватки обе фехтовальщицы должны были "поприветствовать" друг друга рукопожатием - соответствующее правило указано в регламенте Международной федерации фехтования.

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Харлан выдвинула вперед оружие, предложив "стукнуться" саблями вместо рукопожатия. Смирнова взамен хотела именно от украинки рукопожатия и от предложения украинки отказалась.

Фото: Getty Images

Смирнова же оставалась на дорожке в течение часа, протестуя против решения Харлан и требуя ее дисквалификации в соответствии с пунктом 4.6 регламента FIE - из-за "проявления неуважения".

Фото: Getty Images

Впоследствии к Смирновой подошел официальный представитель турнира. После обмена репликами россиянка еще несколько минут находилась на дорожке, а затем ее покинула.

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Таким образом, согласно данным лайвтабло Чемпионата мира, Харлан прошла в следующий раунд. В следующем раунде она встретится против представительницы Болгарии Йоаны Илиевой.

Что предшествовало: В соответствие с приказом Министерства молодежи и спорта, украинские спортсмены могут выступать вместе с белорусами и россиянами, если те будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.