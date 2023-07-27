Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харлан одолела россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию: та требовала рукопожатия, но не получила

Станислав ПогориловЧетверг, 27 июля 2023, 13:47
Харлан одолела россиянку на ЧМ-2023 по фехтованию: та требовала рукопожатия, но не получила
Фото: Getty Images

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан на старте личного турнира на Чемпионате мира по фехтованию победила фехтовальщицу из России под нейтральным статусом Анну Смирнову, но отказалась пожать ей руку после поединка.

Источник: "Суспільне Спорт"

Детали: Сообщается, что Харлан победила Смирнову со счетом 15:7, однако после завершения схватки обе фехтовальщицы должны были "поприветствовать" друг друга рукопожатием - соответствующее правило указано в регламенте Международной федерации фехтования.

Харлан выдвинула вперед оружие, предложив "стукнуться" саблями вместо рукопожатия. Смирнова взамен хотела именно от украинки рукопожатия и от предложения украинки отказалась.

Реклама:
 
Фото: Getty Images

Смирнова же оставалась на дорожке в течение часа, протестуя против решения Харлан и требуя ее дисквалификации в соответствии с пунктом 4.6 регламента FIE - из-за "проявления неуважения".

 
Фото: Getty Images

Впоследствии к Смирновой подошел официальный представитель турнира. После обмена репликами россиянка еще несколько минут находилась на дорожке, а затем ее покинула.

Таким образом, согласно данным лайвтабло Чемпионата мира, Харлан прошла в следующий раунд. В следующем раунде она встретится против представительницы Болгарии Йоаны Илиевой.

ВИДЕО ДНЯ

Что предшествовало: В соответствие с приказом Министерства молодежи и спорта, украинские спортсмены могут выступать вместе с белорусами и россиянами, если те будут участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

Темы: спортРосcияУкраина
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Военкома из Одесской области после "общественного резонанса" отправили на передовую

фото, видео В Грузии сошел оползень на курорте: 6 погибших, много пропавших без вести

видео, фотоСпецоперация в Новороссийске: дрон СБУ пробил десантный корабль окупантов

фотоНа Закарпатье обвалился мост: отдыхающие упали в реку, есть погибшая

Суд в США избрал меру пресечения Трампу

фото, видеоЖурналисты получили доказательства, что РФ обстреливает Украину ракетами, отданными за газ

Все новости...
спорт
Кулеба сравнил "грязную" игру российской фехтовальщицы с действиями армии РФ
"Неуважение" к россиянке: в Украине готовят протест на дисквалификацию Харлан
Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧС за отказ пожать руку россиянке
Последние новости
12:52
видеоПод Москвой вспыхнул склад с пластиком и резиной
12:43
В Польше задержан российский шпион
12:30
Сообщение РФ об атаках на Новороссийский порт привели к скачку цен на пшеницу - Bloomberg
12:28
Домой вернули тела 44 павших защитников
12:20
Возврат довоенных налогов на горючее прибавит к инфляции 0,7% - НБУ
12:17
фотоВ небе над Киевом засняли суперлуну
12:16
Игнат: Обучение пилотов на F-16 будет не таким долгим, как надеются россияне
12:15
Украина перепрофилирует ПВО, чтобы защитить порты − Гуменюк
11:51
Дубинский приехал на допрос в ГБР - источник
11:45
фотоСБУ задержала бывшего соратника Кивы, который сливал позиции ВСУ в сеть
Все новости...
Реклама: