Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

ГОЛОСУВАННЯ У ПАРЛАМЕНТІ, ФОТО З САЙТУ ВРУ

Верховна Рада схвалила законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроєкт 9532, законопроєкт 9533

Деталі: Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року. За відповідні постанови віддали 347 та 334 голоси.

Довідково: Наступні парламентські вибори мали би відбутися у жовтні. Однак, згідно з законодавством, воєнний стан унеможливлює проведення виборів.

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