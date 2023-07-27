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Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію

Тетяна ЛозовенкоЧетвер, 27 липня 2023, 13:49
Рада продовжила воєнний стан та мобілізацію
ГОЛОСУВАННЯ У ПАРЛАМЕНТІ, ФОТО З САЙТУ ВРУ

Верховна Рада схвалила законопроєкти щодо продовження строку дії воєнного стану та строку проведення загальної мобілізації ще на 90 днів.

Джерело: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроєкт 9532, законопроєкт 9533

Деталі: Воєнний стан та загальна мобілізація продовжені до 15 листопада 2023 року. За відповідні постанови віддали 347 та 334 голоси.

Довідково: Наступні парламентські вибори мали би відбутися у жовтні. Однак, згідно з законодавством, воєнний стан унеможливлює проведення виборів.

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Що передувало: 

  • 26 липня президент Володимир Зеленський вніс у Верховну Раду пропозицію затвердити його укази про продовження дії воєнного стану та загальної мобілізації в Україні ще на 90 днів.
  • Це восьме продовження з початку повномасштабної війни.

Теми: Верховна РадаВоєнний станмобілізація
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