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Рада продлила военное положение и мобилизацию

Татьяна ЛозовенкоЧетверг, 27 июля 2023, 13:49
Рада продлила военное положение и мобилизацию
ГОЛОСОВАНИЕ В ПАРЛАМЕНТЕ, ФОТО С САЙТА ВРУ

Верховная Рада одобрила законопроекты о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.

Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроект 9532, законопроект 9533

Детали: Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года. За соответствующие постановления отдали 347 и 334 голоса.

Справочно: Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре. Однако, согласно законодательству, военное положение делает невозможным проведение выборов.

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Что предшествовало:

  • 26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
  • Это восьмое продление с начала полномасштабной войны.

Темы: Верховная РадаВоенное положениемобилизация
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