Рада продлила военное положение и мобилизацию
Четверг, 27 июля 2023, 13:49
Верховная Рада одобрила законопроекты о продлении срока действия военного положения и срока проведения всеобщей мобилизации еще на 90 дней.
Источник: нардеп Ярослав Железняк в Telegram, законопроект 9532, законопроект 9533
Детали: Военное положение и всеобщая мобилизация продлены до 15 ноября 2023 года. За соответствующие постановления отдали 347 и 334 голоса.
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Справочно: Следующие парламентские выборы должны были бы состояться в октябре. Однако, согласно законодательству, военное положение делает невозможным проведение выборов.
Что предшествовало:
- 26 июля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду предложение утвердить его указы о продлении действия военного положения и всеобщей мобилизации в Украине еще на 90 дней.
- Это восьмое продление с начала полномасштабной войны.
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