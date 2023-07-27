Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧС за отказ пожать руку россиянке
Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянке после победы в поединке.
Источник: сайт Tribuna со ссылкой на журналиста Евроспорта Марко Аркари, Суспільне, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook
Детали: Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову (15:7). После завершения боя она отказалась пожимать руку Смирновой, предлагая "стукнуться" оружием. Не получив ответа, Харлан покинула дорожку.
Смирнова подала протест против Харлан из-за отсутствия "проявления уважения" и более 50 минут находилась на дорожке после матча. Согласно правилам Международной федерации фехтования отсутствие "проявления уважения" наказывается черной карточкой - дисквалификацией с турнира.
Несмотря на это, как сообщает "Суспільне", в лайвтабло в следующий раунд прошла именно Харлан. Она должна была встретиться с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако бой не состоялся. В лайвтабло было отмечено, что в следующий раунд проходит Илиева.
Таким образом, Харлан все же дисквалифицировали за отказ приветствовать россиянку. "Суспільне" отмечает, что украинская команда пыталась обжаловать решение, однако это не удалось.
Справочно: Харлан приняла участие в чемпионате мира на следующий день после того, как Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкот международных соревнований, где атлеты из России или Беларуси выступают в нейтральном статусе.
Больше деталей: Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал инцидент: "Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная победа страны и твоя совсем скоро!"
ФК "Шахтер" также выразил поддержку украинской саблистке Ольге Харлан: "Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования".
Дополнено: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фото Анны Смирновой в офицерской зимней шапке. Рядом с ней - парень в военной форме, на голову которого одета шапка в цветах российского флага и с изображением двуглавого орла. Подоляк не уточнил, какой давности это фото и где опубликовано.
Прямая речь Подоляка: "На фото Анна Смирнова - та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после одержания победы в честном поединке.
Как видим, она открыто восхищается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города.
Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россиянке. Международная федерация, это надо воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?".
На фото Анна Смирнова – та сама російська фехтувальниця, якій українка Ольга #Харлан відмовилася потиснути руку на чемпіонаті світу після здобуття перемоги в чесному двобої. Як бачимо, вона відкрито захоплюється російською армією, що вбиває українців і знищує наші міста.… pic.twitter.com/Waro6ownYZ— Михайло Подоляк (@Podolyak_M) July 27, 2023