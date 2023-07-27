Украинскую саблистку дисквалифицировали с ЧС за отказ пожать руку россиянке

Украинскую саблистку Ольгу Харлан дисквалифицировали с чемпионата мира по фехтованию в Милане за отсутствие "проявления уважения" к россиянке после победы в поединке.

Источник: сайт Tribuna со ссылкой на журналиста Евроспорта Марко Аркари, Суспільне, министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт в Facebook

Детали: Харлан на старте турнира победила россиянку Анну Смирнову (15:7). После завершения боя она отказалась пожимать руку Смирновой, предлагая "стукнуться" оружием. Не получив ответа, Харлан покинула дорожку.

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Смирнова подала протест против Харлан из-за отсутствия "проявления уважения" и более 50 минут находилась на дорожке после матча. Согласно правилам Международной федерации фехтования отсутствие "проявления уважения" наказывается черной карточкой - дисквалификацией с турнира.

Несмотря на это, как сообщает "Суспільне", в лайвтабло в следующий раунд прошла именно Харлан. Она должна была встретиться с болгаркой Йоаной Илиевой. Однако бой не состоялся. В лайвтабло было отмечено, что в следующий раунд проходит Илиева.

Таким образом, Харлан все же дисквалифицировали за отказ приветствовать россиянку. "Суспільне" отмечает, что украинская команда пыталась обжаловать решение, однако это не удалось.

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Справочно: Харлан приняла участие в чемпионате мира на следующий день после того, как Министерство молодежи и спорта Украины прекратило бойкот международных соревнований, где атлеты из России или Беларуси выступают в нейтральном статусе.

Больше деталей: Министр молодежи и спорта Украины Вадим Гутцайт прокомментировал инцидент: "Я горжусь тобой! Твое выступление является примером силы, воли и любви к Украине! Держись! Главная победа страны и твоя совсем скоро!"

ФК "Шахтер" также выразил поддержку украинской саблистке Ольге Харлан: "Поддерживаем твой поступок! Мы с тобой, Ольга Харлан! Стыдно за вас, Международная федерация фехтования".

Дополнено: Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк опубликовал в Twitter фото Анны Смирновой в офицерской зимней шапке. Рядом с ней - парень в военной форме, на голову которого одета шапка в цветах российского флага и с изображением двуглавого орла. Подоляк не уточнил, какой давности это фото и где опубликовано.

Прямая речь Подоляка: "На фото Анна Смирнова - та самая российская фехтовальщица, которой украинка Ольга Харлан отказалась пожать руку на чемпионате мира после одержания победы в честном поединке.

Как видим, она открыто восхищается российской армией, убивающей украинцев и уничтожающей наши города.

Международная федерация фехтования дисквалифицировала представительницу Украины за нежелание пожимать руку россиянке. Международная федерация, это надо воспринимать как позицию? Не пахнут ли российские деньги кровью?".